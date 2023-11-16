Köydeki ahşap evde yangın çıktı. Kullanılamaz hale geldi

Olay, gece saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Yolüstü köyünde meydana geldi.

Köyde yaşayan Cemal Kaydım’a ait ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Köyde yaşayan vatandaşlar yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yada yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.