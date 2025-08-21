Köyler arası turnuvada yumruklar havada uçtu!

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Faruk Sodan Spor Kompleksi'nde 40 köy takımının katılımı ile gerçekleştirilen köyler arası futbol turnuvasında, ilk 16'ya giren Yeşiltepe ile Yenice Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere devam eden maçın 85. dakikasında faul nedeniyle yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaklaşık 7 metre olan telin üzerinde sahaya girmek isteyen taraftarlar da dikkat çekti.

Yumruklaşmaların yaşandığı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavganın ardından maçın hakemi, karşılaşmayı iptal etti.