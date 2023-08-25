Köylü çeşmeye su içmeye gidince gördü. Ne başı belli ne sonu

İHA'nın haberine göre, Pınarlı sakinlerinden bir köylü su içmek için köyde bulunan çeşmeye gidince ilginç bir canlıyla karşılaştı.

Suyun içinde bulunan metrelerce uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor.

Köy halkı tarafından merak edilen canlının su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, ”Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. Metrelerce uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor" dedi.

Aydın "Kalınlığı toplasan iki milim yoktur. Baya da bir hareketli bütün hareketleri yılana benziyor ama yılan değil. Yılan gibi de sert böyle yumuşak solucan gibi bir hayvan değil. Merak ettik inşallah ne olduğu bilen vardır” ifadelerini kullandı.