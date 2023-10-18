Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor

Kanserin kökünü kazıyan Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ın kırsal kesimlerinde yetişen kuşburnunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Bayburt’ta dağlarda yetişen ve C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, yöre halkı tarafından marmelat, reçel ve çay olarak sofralara geliyor.

Kuşburnunun birçok sağlık sorununa iyi geldiği, özellikle kışın öksürük ve grip gibi hastalıkları önlediği ve tedavi ettiği biliniyor.

Ayrıca kalp damar sağlığına, sindirim sistemine ve bağışıklık sistemine de faydalı olduğu söyleniyor.
Köylüler kuşburnuyu geleneksel yöntemlerle topladıktan sonra kurutuyor ya da kaynatıyor.

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Kaynatma işlemi yaklaşık 2 saat sürüyor ve kuşburnu ezilerek çekirdekleri ve kılçıkları ayıklanıyor. Kuşburnunun suyu ise Bayburt’a özgü tatlı çorbanın yapımında kullanılıyor.
Kurucakol köyünde yaşayan kadınlar kuşburnu sezonunda kolları sıvayarak dağlarda olgunlaşmış kuşburnuları topluyor.

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Dikenli dallardan eldivenlerle korunarak toplanan kuşburnunun asıl zorluğu işlenmesinde başlıyor. Köy sakinlerinden Ayşe Toprak, “Kuşburnu her derde deva, her hastalığa ilaçtır, bol bol yemek gerekir” diyor.

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KUŞBURNUNUN FAYDALARI

-Kansere karşı koruyor

Sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürerek zarar verebilen serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan kuşburnu, içeriğindeki güçlü antioksidanlarla kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini de engellediği bildirildi.

-Kansızlığa iyi gelir

-Kabızlığı önlüyor

-Kötü kolesterolü düşürüyor

-Gözleri koruyor

-Cildi güzelleştiriyor

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

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