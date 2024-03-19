Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı

Artvin Yusufeli’nde Baraj ve HES, elektrik üretiminde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.
Uysallar Mahallesi ise geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tamamen sulara gömülmüştü.
Baraj sularının çekilmesiyle birlikte tam 9 ay sonra Uysallar Mahallesi gün yüzüne çıktı.
Köylü bölgeye gidip köylerini yad etti. Köylerini fotoğraflayan vatandaşlar bölgeye gitti.
"İZLEMEYE GELDİM"
Köylü Kadir Gündüz “Suların çekilmesiyle köyümüz yeniden ortaya çıktı. Ben de onu izlemeye geldim." açıklamasını yaptı.
Gündüz, "Su altında kaldığı için kullanılacak bir durumu yok. Ama yine de gelip o günleri buradan yâd ediyoruz." şeklinde konuştu.