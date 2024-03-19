Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı

Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı
Kaynak: İHA
Artvin Yusufeli’nde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında baraj suları altında kalan köy suların çekilmesiyle tekrar gözüktü.
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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 1

Artvin Yusufeli’nde Baraj ve HES, elektrik üretiminde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 2

Uysallar Mahallesi ise geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tamamen sulara gömülmüştü.

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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 3

Baraj sularının çekilmesiyle birlikte tam 9 ay sonra Uysallar Mahallesi gün yüzüne çıktı.

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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 4

Köylü bölgeye gidip köylerini yad etti. Köylerini fotoğraflayan vatandaşlar bölgeye gitti.

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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 5

"İZLEMEYE GELDİM"

Köylü Kadir Gündüz “Suların çekilmesiyle köyümüz yeniden ortaya çıktı. Ben de onu izlemeye geldim." açıklamasını yaptı.

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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 6

Gündüz, "Su altında kaldığı için kullanılacak bir durumu yok. Ama yine de gelip o günleri buradan yâd ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 7
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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 8
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Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı 9
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