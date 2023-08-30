Köylüler kendileri üretiyor pazarda kilosu 250 TL

Yaz aylarının son günlerinin yaşandığı Muğla’da, kışlık yiyecek telaşı da başladı. Özellikle kırsal kesimlerde biber, domates, bamya, patlıcan, börülce gibi kurutmalıklar devam ederken, salça yapımı da tüm hızıyla devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Köylüler kendileri üretiyor pazarda kilosu 250 TL

İHA'nın haberine göre, kışlık salça yapımı için birçok vatandaş salçalık domates ve biberi pazardan alırken, kendi arazisi ve imkanı olan vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını, hem de gelir maksatlı salça yapımına başladı. Pazarda kilosu 200-250 lira arasında değişen domates ve biber karışımı salça yapımı zaman ve uzun uğraş gerektiriyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Düzeyn mevkiinde kendi arazilerinde yetiştirdikleri salçalık domatesten salça üretimi gerçekleştiren Elvan Yağlı, domatesin ekiminden, bakımına, toplamasından kesimine ve salça haline gelene kadar zor ve yorucu bir süreç yaşandığını söyledi.

Salça tuzunun da ölçüsünün önemli olduğunu belirten Yağlı, elde ettikleri domates ve biber karışımı salçanın geleneksel yöntemler il elde edildiğini, salça içerisinde hiçbir katkı maddesi ve karışımın bulunmadığını söyledi.

GÜNEŞTE PİŞİRİLİYOR

Domatesin ekiminden sonra bakımı kadar hava şartlarının da önemli olduğunu belirten Elvan Yağlı, “Domatesler yetişti ve salçalarımızı yapıyoruz. Bunun yanında kışlık kurutmalık tarhana, börülce, fasulye, patlıcan, bamya ve biber yetiştiriyoruz. Domatesleri topladıktan sonra yıkıyoruz, doğruyoruz, güneşte bekletiyoruz ve değirmene gönderiyoruz" diye konuştu.

Yağlı "Değirmenden geldikten sonra tuzluyoruz. Leğenlere ve sinilere döktükten sonra güneşte pişirip kavanozlara koyuyoruz. Bu sene salçalık domates üretiminde 1 tona ulaştık. Yaklaşık 250 kilo da salça olacak. Salçayı domates ile biber karışımı yapıyoruz. Geçen seneye göre bu sene su kıtlığı vardı. Buna rağmen güzel. Geçen sene yaklaşık 500 kilo salça yapmıştık” dedi.

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