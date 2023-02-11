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Köylülerden deprem bölgesine odun desteği

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklareli’nin orman köylülerince hazırlanan 3 kamyon odun yola çıkarıldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:45
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Köylülerden deprem bölgesine odun desteği

Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 

Deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de vatandaşlar deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Kırklareli’nin orman köylerinde yaşayan vatandaşlar hazırladıkları yakacak odunları yola çıkmak üzere İl Özel İdare kamyonlarına yükledi. Yüklemesi yapılan 3 kamyon gönderilmek üzere yola çıktı.

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