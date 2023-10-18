Köylünün tek geçim kaynağını köpekler öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve memesi parçalanan inek telef oldu. Köpek saldırısında ölen Holstein cinsi ineğin 2 ay önce doğum yaptığı, günlük ortalama 30 litre süt verdiği bildirildi.

KAYNAK: İHA
Köylünün tek geçim kaynağını köpekler öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, Doğançam Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Şehri Yılmaz’a ait 2 ay önce doğum yapmış 100 bin lira değerindeki Holstein cinsi inek gece köpeklerin saldırısına uğradı. Bağlı olduğu için ipten kurtulamadığı için köpeklerin memesini parçaladığı inek telef oldu.

Gece köpek sesi duyduklarını belirten Şehri Yılmaz “En az 7-8 tane köpek vardı. Eşim kalkıp inekleri kontrol etti. Bir şey olmadığını söyleyerek geri geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında ineği sağmak ve yemlemek için geldiğimde ineğin öldüğünü gördüm. Biz bu sokak köpeklerinden bıktık. İneğimiz köpeklerden kendisini kurtarabilmek için burada dönüp durmuş" dedi.

Yılmaz "İpin uzandığı yerler hep kan olmuş. Benim tek gelirim bu inekti. Diğer ineklerim süt vermiyor. Bu ineğin 2 aylık buzağısı da öksüz kaldı. Bu köpeklere çok sahip çıkılıyor. İneği, hayvanı hatta çocuğu parçalıyor ama bir sonuç yok. İnek ölüyor köpek haklı, geçenlerde kuzuyu parçaladı köpek haklı. Şimdi diğer ineklerimin başına aynı şeyin gelmesinden korkuyorum. Ahırımız var ama kapısı yok. Hayvanlar sıcaktan bunalmasın diye evimizin önüne bağlıyoruz. Bir başka ineğimin de memesini dişlemişler. Kantaron yağı sürdüm. Bu köpeklerle nasıl baş edeceğimizi bilemiyorum” diye konuştu.

aw055509-01.jpg

aw055509-02.jpg

aw055509-03.jpg

aw055509-04.jpg

aw055509-05.jpg

aw055509-06.jpg

aw055509-07.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi Yaşam
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor
Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti Magazin
Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar Spor
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar
Ronaldo'nun ablasından şaşırtan açıklama: Annem yanlış kaydettirmiş Cristiano 28 yaşında Spor
Ronaldo'nun ablasından şaşırtan açıklama: Annem yanlış kaydettirmiş Cristiano 28 yaşında