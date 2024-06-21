Köylünün umutlarını alevler yaktı. Kara kara düşünüyor

Kaynak: İHA
Köylünün umutlarını alevler yaktı. Kara kara düşünüyor

Elazığ'da ahır ve kümeste çıkan yangında 15 keçi, 29 tavuk telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, tek geçim kaynağını bir yangında kaybeden Ümit Mutlu, telef olan hayvanlarının başında çaresizce olanları izledi.

Çatalçeşme Mahallesi 3594 Sokak üzerinde bulunan ahır ve kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 45 yaşındaki Ümit Mutlu'nun ahır ve kümesinde yangın çıktığını gören komşuları durumu 112'ye ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun süren uğraşlar sonucu söndürürken, ahır ve kümeste bulunan 15 keçi ve 29 tavuk ise kurtaramadı.

Yangın sonrası kullanılamaz müstakil evin bahçesinde olan ahır alanı kullanılamaz hale geldi. Tek geçim kaynağını bir yangında kaybeden Ümit Mutlu, telef olan hayvanlarının başında dondu kaldı.

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