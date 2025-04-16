Koyu Fenerbahçeli Murat Ülker Osimhen ile anlaştı. İmzalar atıldı

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Ülker Çizi’nin yeni reklam yüzü oldu. Koyu Fenerbahçeli Murat Ülker’in bu tercihi, taraftarlar arasında sürpriz ve merak uyandırdı.

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sahadaki performansıyla taraftarların gönlünü fethederken, şimdi de reklam dünyasında adından söz ettiriyor. Nijeryalı yıldız futbolcu, Yıldız Holding’in sevilen markası Ülker Çizi’nin yeni reklam yüzü oldu. Osimhen’in başrolünde yer aldığı reklam filmi, geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu ve büyük beğeni topladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in koyu Fenerbahçeli kimliği, bu anlaşmayı taraftarlar nezdinde daha da ilginç kılıyor. Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray’ın yıldızıyla yapılan bu iş birliğini şaşkınlıkla karşılarken, sosyal medyada konuyla ilgili esprili yorumlar da eksik olmadı.

ÇİZİMEN VE OSİMHEN İŞ BİRLİĞİ

Ülker Çizi’nin “Atıştır, açlığını yatıştır!” sloganıyla hafızalarda yer eden Çizimen karakteri, bu kez Osimhen’le bir araya geldi. Reklam filminde, maskeli süper kahraman Çizimen ile Osimhen’in eğlenceli etkileşimi izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı, spor ve markayı birleştirme vizyonlarını vurgulayarak, “Çizi’nin enerjisiyle Osimhen’in dinamizmi birleşti. Bu iş birliği, tüketicilerimize neşe ve mutluluk katacak” dedi.

"ÇİZİ MUTLULUK VERİYOR"

Victor Osimhen ise anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Futbol, Türkiye’de insanları birleştiren bir tutku. Çizi de tıpkı futbol gibi, atıştırırken mutluluk veriyor. Çizimen’le bu projede yer almak beni çok heyecanlandırdı.”

GÜNDEM OLDU

Reklamın yayınlanmasıyla sosyal medya platformlarında Osimhen ve Çizi iş birliği geniş yankı buldu. Galatasaray taraftarları, yıldız oyuncularının reklamdaki sempatik tavırlarını övdü. Öte yandan, Murat Ülker’in Fenerbahçeli kimliği, taraftarlar arasında esprili tartışmalara yol açtı.

Ülker, geçmişte de sporla markalarını sıkça bir araya getirdi. Basketbol ve futbol sponsorluklarıyla bilinen marka, Osimhen’le yapılan bu anlaşmayla spor pazarlamasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Reklam filminin başarısı, Ülker’in gelecekte de benzer projelerle adından söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.