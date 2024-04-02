Koyun can derdinde kasap yağ derdinde atasözünün anlamı nedir?

Koyun can derdinde kasap yağ derdinde atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişinin bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünmesi anlamında kullanılan bir atasözüdür.

"Ben neyi düşünüyorum sen neyin derdindesin" anlamında sitem ederken de kullanılan bir atasözüdür.

KOYUN CAN DERDİNDE KASAP YAĞ DERDİNDE ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben burada işleri yetiştireceğim diye çırpınıyorum sen diyorsun ki kahve içmeye gidelim, koyun can derdinde kasap yağ derdinde..."