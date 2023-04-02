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Köyün girişine öyle bir pankart astılar ki. Nefretin sembolü

1982 Anayasa referandumunda %82 oy ile "hayır" diyerek adından sıkça söz ettiren köyün girişine nefretin sembolü olan bir pankart asıldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:16
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Köyün girişine öyle bir pankart astılar ki

Köyün girişine öyle bir pankart astılar ki. Nefretin sembolü
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Sakarya'nın Akyazı Topağaç köyü girişine adeta 'nefretin sembolü' bir pankart asıldı.

Demokrasi köyü olarak bilinen Topağaç Mahallesi sakinleri yaklaşan genel seçimler öncesi köylerine giremeyecek partilerin listesinin olduğu bir pankart astılar. Asılan pankart sosyal medyada tepkilere neden oldu.

12 Eyül 1982 darbe anayasasına hayır diyen köyün 40 yıl sonra astığı pankart, ülkedeki demokrasi kültürünün geldiği noktayı özetleyen bir gelişme oldu.

8 maddelik bir listenin yazılı olduğu pankartta Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerle HDP'ye yönelik olarak köye giremez yazıldı.

12 EYLÜL DARBE ANAYASASINA HAYIR DEMİŞTİ

Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesi adını 1982 referandumunda darbe anayasasına yüzde 80 'hayır' oyu vererek Kenan Evren'i kızdıran köy, 12 Eylül 2010 referandumunda ise Anayasa değişikliğine yüzde 98,8 ile evet demişti.

MAHALLEYE GİREMEZ PANKARTI

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Üzerinde ‘’1982 Anayasasına hayır oyu veren Demokrasi olan Topağaç Mahallemize 1) Hurdacı, 2) HDP, 3) CHP,4) İYİ PARTİ, 5) SAADET PARTİSİ, 6) DEVA PARTİSİ,7) GELECEK PARTİSİ ,8)DEMOKRAT PARTİ GİREMEZ ‘’yazılı pankartı köy girişine astılar.

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