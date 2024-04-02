Köyün ilk kadın muhtarı Kazakistanlı Anastassiya oldu

Kazakistanlı Anastassiya Metin, 10 yıl önce Derviş Metin ile evlenerek Sivas’ın Divriği ilçesine ait Karakuzulu köyüne taşındı ve bu köyün ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti. Derviş Metin, Kazakistan’da dozer operatörüyken Anastassiya ile tanışmış ve evlilik kararı alarak Karakuzulu köyüne yerleşmişlerdi. Veterinerlik eğitimi almış olan Anastassiya, köylülerin desteğiyle muhtarlık için aday oldu ve 15 haneli, 30 seçmenli köyde yapılan seçimde 22 oydan 11’ini alarak muhtar seçildi. Rakipleri Gülhan Korkmaz 3 oy alırken, Bayram Korkmaz 7 oy aldı ve 1 oy geçersiz sayıldı.

Anastassiya Metin, köydeki yaşamından memnuniyetini dile getirerek, “Kazakistan’dan ayrılıp buraya yerleşeli on yıl oldu. Köyümüze hizmet etmek amacıyla muhtar adayı oldum. Köyümüzde çözmemiz gereken birçok sorun var, özellikle asfalt ve elektrik gibi altyapı problemleri. Ayrıca bir muhtarlık binamız da bulunmuyor. Hizmet etme niyetiyle yola çıktım ve muhtar olarak seçildim” şeklinde konuştu.