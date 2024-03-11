Koyun sürüsü bir zincir marketteki tüm sebze ve meyveleri yedi

Özlem Kıral
Koyun sürüsü bir zincir marketteki tüm sebze ve meyveleri yedi
Adana’da bir zincir marketin meyve ve sebzelerini yoldan geçen koyun sürüsü yedi. O anlar gündem oldu.

Adana’da bir zincir marketin yakınlarında otlatılan koyun sürüsü marketin önündeki meyve ve sebzelere saldırdı.

Koyun sürüsü marketin önündeki tezgahlardaki sebze ve meyveleri yedi.

O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken görüntüler viral oldu.

Vatandaşlar gördükleri karşısında büyük şaşkına uğradı.

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Koyun sürüsünün neden oradan geçtiği ve başlarında bir çoban olup olmadığı ise bilinmiyor. Olayın tam olarak hangi caddede ve ne zaman gerçekleştiği ise belli değil.

Ancak video sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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