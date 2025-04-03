Koyun ve kuzuların buluşması duygulandırdı

Kuzuların anneleriyle buluşma anları görsel bir şölen sunarken, üreticiler bir ay sonra otlatma sürecine başlayacaklarını belirtiyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, Şavak aşiretine mensup küçükbaş hayvan üreticileri, baharın gelişiyle birlikte kuzuların bakımına yoğunlaşmış durumda. Her gün iki kez anneleriyle buluşturulan kuzular, merada otlatılacakları döneme hazırlanıyor.

Üreticilerden Ömer Faruk Küçük, kuzuların sağlıklı gelişimi için özel bir bakım sürecinden geçtiklerini belirterek, "Günde iki defa kuzularımızı anneleriyle buluşturuyoruz. Yaklaşık bir ay sonra ise büyüyen kuzularımızı meraya çıkararak otlatmaya başlayacağız" dedi.

Baharın gelişiyle birlikte köyde hareketli günler yaşanırken, kuzuların anneleriyle kavuşma anları hem üreticiler hem de izleyenler için renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgedeki hayvancılığın önemli bir parçası olan Şavak aşireti, yüzyıllardır süregelen üretim kültürünü yaşatmaya devam ediyor.