Koyunlar teker teker uçurumdan atladı. Sıraya girdiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Koyunlar teker teker uçurumdan atladı. Sıraya girdiler

Tunceli'de Ahmet Yıldırım adlı çoban koyun sürüsünü otlatmaya çıkardı. Bir süre sonra koyunlardan biri kayalıklardan atladı. Diğer koyunlar da 20 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı. 43 koyun telef oldu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında, Ahmet Yıldırım, koyun sürüsünü otlatmaya çıkardı. Koyunlardan biri yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayınca, sürüdeki diğer koyunlar da peşinden atlamaya başladı.

Durumu fark eden çoban, sürüdeki diğer koyunların atlamaması için müdahale etti, fakat 43 koyun kayalıklardan atlayarak telef oldu.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Ahmet Yıldırım, "Hayvanlarımız gece otlarken ürktüler ve kayadan ürkerek peş peşe atladı. 43 hayvanımız telef oldu. Koyunun biri atlayınca diğerleri koyun psikolojisi olarak ardı sıra atlıyorlar" dedi.

Veteriner Hekim Bekir Batur, "Üreticimizin mağduriyet yaşamaması açısından Bakanlık personelimiz ve TARSİM eksperimiz gerekli çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

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