Koyunlara fısıldayan çoban. Sürüyü ordu gibi yönetiyor

Sorumluluğundaki koyun sürüsünü talimat vererek yöneten çobanın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Koyunlara fısıldayan çoban. Sürüyü ordu gibi yönetiyor

Çobanlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket eden koyunların videosu, kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı. Videoda çoban, koyunlarını "ileri marş" ve "geriye dön" gibi orduda kullanılan komutlarla yönlendiriyor.

Görüntülerde çobanın "ileri marş" komutuyla sürünün birlikte hareket ettiği, ardından "dur" komutuyla aniden durakladığı görülüyor. Çobanın daha sonra "geriye dön" veya "geriye marş" diye bağırması üzerine ise koyunlar, geldikleri yöne doğru uyumlu bir şekilde geri dönüyor.

Görüntüleri çeken kişinin "keçilere fısıldayan adam" olarak tanımladığı çobanın görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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