Koyunun akıl dolu hamlesi kurdu yendi! Ağılda nefes kesen anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Diyarbakır Çınar’da kurt, daldığı ağılda bu kez istediğini alamadı. Sürünün içinden aldığı koyunu götürmeye çalışan kurt, koyunun ölü gibi yatması üzerine vazgeçti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurdun ağıldaki sürüye dalıp almak istediği koyunla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kurt, kaptığı koyunu duvarın üstünden çıkartamayınca ölü taklidi yapan koyundan vazgeçti.

İlçenin Özyar Mahallesi'nde dün, bir kurt ağıldaki sürüye daldı. Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı. Koyunu çıkartamayan kurt, daha sonra geldiği gibi gitti. Koyun, bu sırada ölü taklidi yaparak kurtuldu. Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına geldi. Kurtla koyunun mücadelesi sürü tarafından pür dikkat izlenirken, o anlar anbean çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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