Koza Holding'e bağlı madende işçiler bir kez daha greve çıktı

Ahmet Pasinlioğlu - Tokat/YENİÇAĞ

Koza Holding’e bağlı Özdemir antumuan madenlerinde 2020 yılında C ocakları denilen bölgede bir işçinin göçük altında kalarak can vermesinden sonra o ocakta yer altı çalışmalarına bir süre ara verilmişti.

Madenin o ocakları güvenlik tedbiri almayıp tekrar faaliyete geçirince işe tedirgin başlayan işçilerin bir kısmının CİMER’e şikayet etmesiyle 92 kişilik yeraltında çalışan işçileri yer üstüne çıkartarak sizlere yer altı çalışması yoktur denilip c ocaklarında çalışmalarına izin verilmemişti.

İşçilerin iddialarına göre yapılan şikayet üzerine maden olan bacalarda çalışılmamış gibi gösterilmiş ve maden yokmuş gibi raporlar sunulmuş.

Yine işçilerin iddialara göre, madene atanan işletme müdürü TURAN AYDIN’IN antimuan madeni üzerinde hiç bir deneyimi olmadığı halde bu konuda hiçbir gayret sarf etmeden Yeraltında maden olmadığını iddia edip işletme genel müdürlüğünü yanıltıp yanlış raporlar sunduğunu o günden bugüne neredeyse bir asır olarak bilinen antimuan madenleri bilinçli olarak kaderine terk edilmeye yöre halkına ve çalışanlara bir ders verilmeye kalkışıldığını söylüyorlar.

25.10.2023 günü sabah saatlerinde çalışmaya giden işçiler içeriye alınmadı 31 işçiye işten çıkış verilmesi üzerine işçiler seslerini yükseltmeye karar verdi.

Daha önceleri 180 kişinin çalıştığı işletmede 2021 yılında başlayan işçi çıkarmaları devam ederek 51 kişiye düşürüldü.

İşçiler tek sorumlu tuttukları işletme müdürünün koza holdingi yalan yanlış bilgilendirme yapması sonucunda bu duruma gelindiğini işten çıkışların durdurulması işçilerin ve ailelerin mağdur duruma düşmemesi için grev kararı aldıklarını belirttiler.

Ruhsatının Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiği Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madeni 1932 yılında Elalmış köyünde kurulmuş Yıllık 2000 tona yakın maden ihracatı yaparak Dünya genelinin % 4'ünü sağlandığı bilinmektedir.

Tokat için ayrı bir değer olduğu bilinen ocaktan çıkan maden “ağır sanayi, otomotiv, silah ve çelik sanayi gibi sektörlerde kullanılıyor.

Not:

Maden Bir aile şirketi olarak kurulan Özdemir Antimuan Şirketi’nin 1951 yılında Zonguldak eski milletvekili Ragıp Özdemiroğlu tarafından kurulması, Ragıp Özdemiroğlu’ndan şirket yönetiminin oğlu İlhan Özdemiroğlu’na, sonrasında da üçüncü nesil aile üyeleri Osman Özdemiroğlu ve Ayşe Baltalı’ya geçmesi ile 1981 yılına kadar faaliyetlerine devam eden işletmenin sürdürülebilirliğinin aile içi anlaşmazlıklar ve çatışmalar nedeni ile son bulduğu ve sonrasında Koza Holding'e satılması ile biliniyor.