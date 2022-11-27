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1 kaşığı sigarayı bıraktırmaya çare oluyor

Bağışıklığı güçlendirdiği için pandemi döneminde vatandaşın gözdesi olan kozalak pekmezinin faydaları ilgi görüyor. İşte kozalak pekmezinin faydaları...

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:57
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Kozalak pekmezinin faydaları nelerdir?

1 kaşığı sigarayı bıraktırmaya çare oluyor
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Kozalak pekmezi faydalarıyla tam bir şifa deposu. Başta nezle ve gribe iyi geliyor. Bronşit ve astımın da çaresi…

Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor.

Kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son dönemlerin en çok aranan ürünleri arasına girdi.

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR, SOLUNUM HASTALIKLARINA ÇARE

İşte kozalak pekmezinin diğer yararları:

Üst solunum yollarında enfeksiyon oluşma riskini azaltır.

Nefes darlığı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının hafiflemesine destek olur.

Bağırsaklarda mikrop ve enfeksiyon oluşmasını önler.

Kabızlığı önler.

Çam kozalağı pekmezi, enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık direncini arttırır.

İyi bir balgam sökücüdür. Kuru öksürüğe iyi gelir.

İç ve dış iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkisiyle, şişliği giderir.

Kan damarlarını güçlendirir ve kanı temizler.

Sinir sistemine yatıştırıcı etkisi vardır. Bu sayede stresle baş etmeye yardımcı olur

Sigaranın etkilerini azaltır.

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Mehmet
27.11.2022 13:37
Organik çam kozalağı pekmezi nerede bulunur?  
 
A
27.11.2022 13:31
Nefes darlığı için kaynattım. Suyunu bir yudumdan fazla içemedim. Ağır bir çam sakızı yapışkanlığı hissi. Pekmezini denemek lazım. Mentol gibi anlık nefes açıyor olabilir.  
 
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