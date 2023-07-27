Kozan’da trafik kazası

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kozan’da trafik kazası

Akşam saatlerinde Düzağaç Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı.

Çevreden kazayı gören vatandaşların 112 acil servisini arayarak bilgi vermesi üzerine, Büyükşehir itfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

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Şoför Yaşar Ölmez itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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