Kozluk kaya tuzu ve lambası tescillendi

Kozluk İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, tescil sonrası yaptığı açıklamada, ilçede Derince, Tuzlagözü, Çayhan köyleri ve Çay mevkiinde birçok farklı yerde kaya tuzu kaynaklarının bulunduğunu ve bu kaynakların sadece kaya tuzu olarak satıldığını belirtti.

Asırlardır köylülerin bu tuzu ürettiğini ve birçok vatandaşın geçimini bu kaliteli kaya tuzunu satarak sağladığını ifade etti. Köylüler, dağlardaki doğal kaynak sularından tuzu yaz sıcağında uzun uğraşlar sonucunda elde ediyor. Alındıkları biriktirme havuzlarında suyun buharlaşmasıyla elde edilen kaya tuzu, köylüler tarafından zaman zaman yol kenarında, zaman zaman da çevre illere ve ilçelere satılıyor. Kimyasal kullanılmadan doğal ortamda üretilen kaya tuzu, özellikle salamura ürünler, kavurma, peynir ve turşu yapımında tercih ediliyor.

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Kozluk İlçe Kaymakamlığı, 4 asırdır üretimi yapılan bu tuzun katma değerini artırmak ve tuz üretiminde istihdamı desteklemek amacıyla “Kozluk Kaya Tuzu Çeşitlendirme” projesini başlattı. Proje kapsamında ilçenin kaya tuzundan elde edilen ürün çeşitliliği artırıldı ve ilçe ekonomisine katkı sağlandı. Üretilen kaya tuzu lambaları, sofralarda olduğu kadar evlerin diğer alanlarında da kullanılmaya başlandı. Kaya tuzu ve lambasının tescili, ilçenin tanıtımına da olumlu katkı sağladı.

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Tescilin Kozluk halkına hayırlı olması temennisiyle, projelere destek veren Vali Ekrem Canalp’e teşekkürlerini ileten Kaymakam Güngör, ilçenin doğal kaynaklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

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