Kozmetik firması ABKO hakkında rekabet soruşturması

ABKO'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu internet sitesinde duyurdu. Kozmetik markası kozmetik markası Davines'in distribütörü ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldığı açıklandı.

Firmanın kendisinden ürün alıp satan firmaların satış fiyatlarını belirlediği ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddia edildi ve ön araştırma karara bağlandığı belirtildi.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bunları soruşturma için yeterli buldu. Böylece Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.