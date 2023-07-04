Kozmetik ürünleri göz sağlığına uygun kullanmanın yolları. Uzmanı açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Yaşam kalitesinin iyi olabilmesi için göz sağlığının da korunması gerekiyor. Çünkü kişiler hayatı görerek tanımlıyor. Bu nedenle de göz sağlığını korumak için bazı konulara dikkat edilmesi önem taşıyor. Özellikle de kozmetik ürün kullanımında hassas davranmak gerekirken, düzenli olarak da göz doktoruyla rutin muayeneleri gerçekleştirmek göz sağlığı kalitesini doğrudan etkiliyor.

“Göz sağlığı kadın erkek herkes için önemlidir. Bilinçsiz ürün kullanımı göz sağlığını olumsuz etkileyebilir” diyen Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Serdar Sürmeli, “Örneğin makyaj temizlenmediğinde göz sağlığı da tehlikeye girebilir. Bu nedenle kozmetik kullanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Göz çevresi oldukça hassastır. Yanlış kozmetik kullanımı nedeniyle alerjiler ve enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca kozmetik ürünler alerji yapmıyor gibi görünse de bu etki kişiden kişiye göre de değişebilir. Örneğin başkasında alerji yapmayan ürün, bir başkasında yapabilir. Bir ürün kullanımında batma, yanma, kaşıntı gibi semptomlar oluşuyorsa farklı ürünler farklı markalar denenebilir” dedi.

Op. Dr. Serdar Sürmeli şu uyarıları yaptı:

-Makyaj malzemeleri paylaşılmamalı

-Son kullanma tarihi önemli

-Ekran kullanımına dikkat

GÖZ SAĞLIĞI NEDİR?

Gözler, çevredeki ışığı algılayarak beyne iletilmesini sağlayan beş duyu organından biridir. Göz sağlığı, gözlerin sağlıklı ve düzgün şekilde çalışmasını ve görme yeteneğinin korunmasını ifade etmektedir.

GÖZ HASTALIKLARI NELERDİR?

Miyop

Hipermetrop

Astigmat

Presbiyopi

Glokom (Göz Tansiyonu)

Göz Kuruluğu

Gece Körlüğü

Üveit

Şaşılık

Katarakt

Alerjik Konjonktivit

Renk Körlüğü

Göz Titremesi

Göz Seğirmesi

Göz Tembelliği

Gözyaşı Yolları Hastalıkları

Retina Hastalıkları

Sarı Nokta

Kornea Hastalıkları

Keratokonus