KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların lisans düzeyindeki bilgilerini ölçmek üzere tasarlandı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan sınav, 171 bin 655 adayın katılımıyla 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde iki aşamada icra edilecek. İlk gün sınavları, 20 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 10:15'te başlayacak olup, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarını kapsayacaktır.

Aynı günün öğleden sonra oturumu saat 14:45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat, Maliye disiplinlerini içerecektir. Sınavın ikinci günü olan 21 Temmuz Pazar, İşletme, Muhasebe ve İstatistik dallarını değerlendirecek oturumla devam edecektir. KPSS'nin Alan Bilgisi bölümünde, adayların üniversite eğitimleri süresince edindikleri bilgiler sorulmakta, bu da mezuniyet alanlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinin yanı sıra Alan Bilgisi sınavları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, adayların erişimine 23 Ağustos'ta sunulacaktır.