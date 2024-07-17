KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 1 milyon 470 bin 487 adayın katılımıyla başlayan sınav maratonunun ardından, Alan Bilgisi 1 ve Alan Bilgisi 2 oturumları ile devam edecek. Peki, sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların lisans düzeyindeki bilgilerini ölçmek üzere tasarlandı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan sınav, 171 bin 655 adayın katılımıyla 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde iki aşamada icra edilecek. İlk gün sınavları, 20 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 10:15'te başlayacak olup, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarını kapsayacaktır.

Aynı günün öğleden sonra oturumu saat 14:45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat, Maliye disiplinlerini içerecektir. Sınavın ikinci günü olan 21 Temmuz Pazar, İşletme, Muhasebe ve İstatistik dallarını değerlendirecek oturumla devam edecektir. KPSS'nin Alan Bilgisi bölümünde, adayların üniversite eğitimleri süresince edindikleri bilgiler sorulmakta, bu da mezuniyet alanlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinin yanı sıra Alan Bilgisi sınavları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, adayların erişimine 23 Ağustos'ta sunulacaktır.

İlgili Haberler
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü
YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon
Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon
Pentagon'dan Gazze açıklaması
Pentagon'dan Gazze açıklaması
New York borsasında kapanış verileri belli oldu
New York borsasında kapanış verileri belli oldu
Son Haberler
7 ayda karbon emisyonlarını %25 azalttılar Ekonomi
7 ayda karbon emisyonlarını %25 azalttılar
Kan grubunuza dikkat! O hastalığa karşı riskiniz artabilir Sağlık
Kan grubunuza dikkat! O hastalığa karşı riskiniz artabilir
Restorana silahlı saldırı düzenlendi: Yoldan geçen kişi öldü Yerel Haberler
Restorana silahlı saldırı düzenlendi: Yoldan geçen kişi öldü
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı Dünya
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı
Türkiye'nin çıkış yolunu açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş 'bedeli ağır oldu' dedi Gündem
Türkiye'nin çıkış yolunu açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş 'bedeli ağır oldu' dedi
Meclis mesaisini uzattı: 15 günde 5 teklifin yasalaşması bekleniyor Gündem
Meclis mesaisini uzattı: 15 günde 5 teklifin yasalaşması bekleniyor
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gündem
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?