KPSS geç başvuru ekranı açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS geç başvuru ekranı açıldı

KPSS Önlisans başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başladı. Peki, KPSS Önlisans geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ÖSYM'nin sınav ve başvuru takvimine göre KPSS Önlisans geç başvuru tarihleri açıklandı. Açıklanan takvime göre, KPSS Önlisans geç başvuru ekranı bugün itibariyle açılacak.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, KPSS Önlisans geç başvuruları 9 - 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları: 14 Temmuz
Alan Bilgisi 1. gün oturumları: 20 Temmuz
Alan Bilgisi 2. gün oturumları: 21 Temmuz

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos
KPSS Önlisans: 1 Eylül
KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül

KPSS ÖNLİSANS SINAV TARİHİ 2024

2024 KPSS Önlisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024

KPSS Önlisans sınav ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru tarihlerinde bu ücret %50 artırımlı olarak 525 TL olacaktır.

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