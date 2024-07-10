KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyindeki Alan Bilgisi testlerine girecek adayların, sınava giriş belgelerinin yayınlandığını açıkladı.

ÖSYM'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre, adaylar 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'da yapılacak olan 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için sınava giriş belgelerini alabilirler.

Adaylar, sınav yerlerini gösteren bu belgelere ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilirler.