KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
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