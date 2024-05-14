Kral Charles tat duygusunu kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kral Charles tat duygusunu kaybetti
İngiltere Kralı Charles, 13 Mayıs Pazartesi günü gazilerle sohbet ederken kanser tedavisinin yan etkisi hakkında konuştu.

75 yaşındaki Charles, Hampshire'daki Ordu Uçuş Müzesi'ne kraliyet ziyareti yaptı ve Daily Mail'e göre geçen yıl testis kanseri nedeniyle kemoterapi gören ordu gazisi Aaron Mapplebeck ile sohbet etti.

Basına göre Mapplebeck, Charles'a tedavi gördükten sonra tat alma duyusunu kaybettiğini söyledi. Charles da aynı şeyi yaşadığını açıkladı ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.

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Şubat ayında Charles'a, planlı bir prostat ameliyatı sonrasında belirsiz bir kanser türü teşhisi konulduğu haberi gelmişti. Kraliyet görevlerine kısa bir ara verdikten sonra Charles, geçen ay planlanan işlerine geri döndü.

Charles, Pazartesi günü müze ziyaretinin yanı sıra oğlu Prens William ile birlikte Ordu Havacılık Merkezi'nde de göründü.

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Gezi sırasında Charles, Ordu Hava Kuvvetleri Baş Albay rolünü resmi olarak 41 yaşındaki William'a devretti.

Charles, askeri bir helikopterin önünde ve gazilerle birlikte poz vermeden önce oğluna yeni unvanı için hava kuvvetleri kemerini verdi.

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