Kral Charles ve Galler Prensesi Kate tedavilerinin ardından taburcu edildi

İngiltere Kralı III. Charles ve Galler Prensesi Kate, tedavileri için kaldırıldıkları başkent Londra’daki The London Clinic adlı özel hastaneden taburcu edildi. Kral Charles, prostat büyümesi için düzeltici bir tedavi süreci geçirdikten sonra 3 günün ardından hastaneden çıktı. 75 yaşındaki Kral Charles hastaneden çıkarken, eşi Kraliçe Camilla ile gülümseyerek kalabalığa el salladı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral Charles’ın hastanede kaldığı her gün Kraliçe Camilla tarafından ziyaret edildiği ifade edilerek, "Kral, planlanan tıbbi tedavinin sonrasında bu öğleden sonra hastaneden taburcu edildi” denildi.

GALLER PRENSESİ KATE DE TABURCU EDİLDİ

Kral Charles’tan birkaç saat önce ise karın bölgesinden ameliyat olan Galler Prensesi Kate de iki hafta sonra hastaneden taburcu edildi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiliz tahtının varisi Prens William'ın eşi 42 yaşındaki Kate'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Windsor'daki evine gittiği belirtildi.

Prenses Kate’in ameliyatıyla ilgili detaylar kamuoyuna açıklanmazken, kanser tedavisi olmadığı söylenmişti.