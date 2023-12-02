Kral Charles Yunanistan bayraklı kravat taktı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Dubai'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde giydiği kravatın Yunanistan bayrağının renklerini ve sembollerini temel alan deseni, dünya basınında yer aldı.

İngiltere Başbakanlığı, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Londra'daki ünlü tarihi eserlerin Atina'ya iadesini talep etmesi sonrasında Miçotakis'le görüşmeyi iptal etmiş, bu durum iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra'daki Biritish Museum'da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina'ya iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak "İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kriz sürerken Dubai'de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde İngiltere Kralı Charles'ın Yunanistan bayrağını renklerini içeren kravatı dikkat çekti.

Kral Charles'ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu Adasında dünyaya gelmişti.