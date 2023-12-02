Kral Charles Yunanistan bayraklı kravat taktı

Londra-Atina hattında heykel krizindeki gerginlik artarken Kral Charles'ın Yunanistan bayraklı kravatı dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kral Charles Yunanistan bayraklı kravat taktı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Dubai'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde giydiği kravatın Yunanistan bayrağının renklerini ve sembollerini temel alan deseni, dünya basınında yer aldı.

İngiltere Başbakanlığı, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Londra'daki ünlü tarihi eserlerin Atina'ya iadesini talep etmesi sonrasında Miçotakis'le görüşmeyi iptal etmiş, bu durum iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra'daki Biritish Museum'da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina'ya iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

charles2dha124235080124235083jpg-lnknv02jlei4fhtmg5yafa.jpg

Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak "İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kriz sürerken Dubai'de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde İngiltere Kralı Charles'ın Yunanistan bayrağını renklerini içeren kravatı dikkat çekti.

Kral Charles'ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu Adasında dünyaya gelmişti.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı Spor
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi Gündem
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi Magazin
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı Yaşam
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar Magazin
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar