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İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan kişinin cezası belli oldu

İngiltere Kralı 3. Charles'a, Kasım 2022'de York kentine yaptığı ziyaret sırasında yumurta fırlatan Patrick Thelwell, tehditkar davranıştan suçlu bulundu. Charles'a yumurta fırlatan 23 yaşındaki Thelwell hakkında açılan davanın duruşması, York Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:53
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Kral Charlesa yumurta fırlatan kişinin cezası belli oldu

İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan kişinin cezası belli oldu
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(AA) Duruşmada, yumurta fırlattığını kabul eden Thelwell, bunun "ceza gerektirmeyen şiddet olayı" olduğunu savundu.

Yargıç Paul Goldspring, duruşmanın sonunda Thelwell'in kamu düzenini bozduğuna hükmederek tehditkar davranıştan suçlu buldu.

Kral'a yumurta fırlatan Thelwell'e, 100 saat ücretsiz çalışma ve 12 ay toplum hizmeti cezasının yanı sıra para cezası da verildi.

KRAL VE EŞİ CAMİLLA'YA YUMURTA FIRLATAN KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kral Charles ve eşi Camilla, 9 Kasım 2022'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in heykelini açmak üzere ziyaret ettikleri York kentinde halkla buluşmuş, bu esnada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlatmıştı.

Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görülmüştü.

Polisler tarafından gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırmıştı.

Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun" ve "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyulmuştu.

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