Kral Kupası Al Hilal'in! Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kral Kupası Al Hilal'in! Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde, normal süre ve uzatmalar sonucunda 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, penaltılar sonucu rakibi Al Nassr'ı 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maç bitiminde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı.

Riyad'da heyecanla beklenen Suudi Arabistan Kral Kupası Finali nefes kesici bir mücadeleye sahne oldu. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Al Nassr'ı 5-4 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın 7. dakikasında Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçen Al Hilal, 88. dakikada Ayman Yahya'nın golüne engel olamadı ve maç 1-1'e eşitlendi.

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Kıran kırana geçen mücadelenin son dakikalarında gerilim iyice arttı. Al Nassr'da 56. dakikada David Ospina, Al Hilal'de ise 87. dakikada Al Bulayhi ve 90. dakikada Kalidou Koulibaly kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Penaltılarda ise son sözü Al Hilal söyledi. Al Hilal, rakibini 5-4 mağlup ederek bu sezonki ikinci kupasını kazanma sevincini yaşadı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, bu başarıyla birlikte Suudi Arabistan futbol tarihinde adını bir kez daha yazdırdı.

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RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Maçın ardından Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ise büyük üzüntü yaşadı. Kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ronaldo, sahadan ayrılırken gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşlarının teselli çabalarına rağmen Portekizli yıldız duygularını kontrol altına alamadı.

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