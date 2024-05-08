Kral neden görüşmek istemiyor? ‘Gelme oğlum çok işim var’

Kaynak: Haber Merkezi
Kral neden görüşmek istemiyor? ‘Gelme oğlum çok işim var’
Prens Harry ve babası Kral 3. Charles arasında sular durulmuyor.

Prens Harry’e bir kötü haber daha… Görüşmek için babası Kral 3. Charles'dan randevu isteyen Prens Harry yine ret cevabı aldı. Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümü nedeniyle İngiltere'ye giden Prens Harry’nin sözcüsü Sussex Dükü'nün bu hafta Birleşik Krallık'a planlı ziyareti sırasında babasıyla hiç görüşmeyeceğini doğruladı!

rr.png

Sözcünün yaptığı açıklamada, "Dük'ün bu hafta Birleşik Krallık'tayken babasıyla buluşup buluşmayacağına dair devam eden spekülasyonlara yanıt olarak, Majestelerinin dolu programı nedeniyle ne yazık ki bu mümkün olmayacak " dedi.

ekran-goruntusu-2024-05-08-144209.png

Asi Prens Harry, 2020’de Meghan Markle’la birlikte kraliyet görevlerinden istifa edip ABD’ye taşındığından beri ailesiyle arası bir türlü düzelmedi.

ddd.png

Prens Harry, 2014 yılında kurucu ortağı olduğu Invictus Games, ülkelerine hizmet ederken yaralanan gaziler için düzenlenen spor oyunlarıdır.

ekran-goruntusu-2024-05-08-151110.png

Son Haberler
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı Yerel Haberler
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. Magazin
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.
Edirne'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi Gündem
Edirne'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü Gündem
Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü
Yeni Casper VIA M40 akıllı telefon satışa çıktı Teknoloji
Yeni Casper VIA M40 akıllı telefon satışa çıktı
Elektrik ve doğal gaz faturalarında her şey değişti! İşte iktidarın yeni planı Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarında her şey değişti! İşte iktidarın yeni planı