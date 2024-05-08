Kral neden görüşmek istemiyor? ‘Gelme oğlum çok işim var’

Prens Harry’e bir kötü haber daha… Görüşmek için babası Kral 3. Charles'dan randevu isteyen Prens Harry yine ret cevabı aldı. Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümü nedeniyle İngiltere'ye giden Prens Harry’nin sözcüsü Sussex Dükü'nün bu hafta Birleşik Krallık'a planlı ziyareti sırasında babasıyla hiç görüşmeyeceğini doğruladı!

Sözcünün yaptığı açıklamada, "Dük'ün bu hafta Birleşik Krallık'tayken babasıyla buluşup buluşmayacağına dair devam eden spekülasyonlara yanıt olarak, Majestelerinin dolu programı nedeniyle ne yazık ki bu mümkün olmayacak " dedi.

Asi Prens Harry, 2020’de Meghan Markle’la birlikte kraliyet görevlerinden istifa edip ABD’ye taşındığından beri ailesiyle arası bir türlü düzelmedi.

Prens Harry, 2014 yılında kurucu ortağı olduğu Invictus Games, ülkelerine hizmet ederken yaralanan gaziler için düzenlenen spor oyunlarıdır.