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Kraliçe dizisine yeni oyuncu

Kanal D'de 22 Mart’ta ekrana gelecek Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’nin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:45
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Kraliçe dizisine yeni oyuncu katıldı

Kraliçe dizisine yeni oyuncu
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Kraliçe dizisi 22 Mart Çarşamba günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Kanal D’nin Mednova imzalı iddialı dizisi, fenomen “Queen Sugar” projesinden uyarlandı. Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın başlıca rollerini paylaştığı dizinin ana kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Cevdet Mercan’ın yönettiği dizinin ekibine genç yetenek Mert Tezişçi katıldı. Tezişçi dizinin Ateş’i Gökhan Alkan’ın en yakın arkadaşı ve takımın menajeri Samet karakterine hayat veriyor. Dizi ülkenin en ünlü basketbolcularından Ateş Akça’nın adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alıyor.
 

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