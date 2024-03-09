Kralların Nektarı otunun mucizeleri ortaya çıktı. Adeta şifa deposu

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, gün geçtikçe daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Ancak, bu tür ürünleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak çok önemlidir.

‘Kralların Nektarı’ olarak bilinen ıhlamur otunun faydaları keşfedildi. Bu mucizevi ot, sağlık açısından bir hazine olarak görülüyor.

Peki, Kralların Nektarı otu tam olarak nedir?

Ilıman iklimlerde yetişen ve ağaç formunda olan ıhlamur, hoş kokulu, krem renkli çiçeklere sahiptir.

Tarihte, tıbbi kullanımı nedeniyle ‘Kralların Nektarı’ olarak adlandırılan ıhlamurun kullanımı oldukça eskilere dayanır.

Bu ot hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Migren ve baş ağrıları

Uykusuzluk sorunları

Aşırı kanama durumları

İdrar kaçırma

Romatizmal ağrılar

Öksürük ve bronşit

Ihlamur otunun sağlık üzerindeki etkileri…

Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir.

Terlemeyi artırarak toksin atımını destekler.

Sakinleştirici özelliği ile baş ağrısı, anksiyete ve stresi azaltır.

Diüretik etkisi sayesinde idrar artırıcıdır.

Sindirim sorunlarına karşı yardımcı olur.

Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki iltihabı azaltır.

Sinir sistemine ve yüksek tansiyona iyi gelir.

Uyku kalitesini artırır.

Kronik ağrıları hafifletir.

Ihlamur çayı nasıl hazırlanır?

Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprağına bir bardak kaynar su ekleyin ve 10 dakika demleyin.

Soğuk infüzyon yöntemi ile ıhlamur çiçeği, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir içecek olarak tüketilebilir. Menopoz dönemindeki hafif sıcak basmalarına karşı da etkilidir.

Bir avuç taze ıhlamur çiçeğini bir litre su ile karıştırarak soğuk infüzyon hazırlayabilirsiniz. Fiziksel aktivite veya masaj sonrası içilen soğuk ıhlamur çayı, vücuttaki atıkların atılmasına yardımcı olur.