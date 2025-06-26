Kredi derecelendirme kuruluşlarından BAE'ye 5 yıldız

Birleşik Arap Emirlikleri, ekonomik gücüne ve maliye politikalarına duyulan uluslararası güveni yansıtan önemli bir başarıya imza attı. Fitch Ratings, S&P Global ve Moody’s Investors Service'ten üst düzey bağımsız kredi notları alan BAE, bu kuruluşların ortak kanaatiyle mali sağlamlığını kanıtladı ve bu seviyeye ulaşan nadir ülkeler arasına girdi.

Dubai Emiri ve Maliye Bakanı Şeyh Maktum bin Muhammed bin Raşid El Maktum, bu notların "ulusal ekonomimizin direncine ve maliye politikalarımızın etkinliğine duyulan derin uluslararası güveni" teyit ettiğini belirtti. El Maktum, başarıyı BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan liderliğindeki kapsamlı ekonomik vizyona ve BAE Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un desteğine bağladı.

S&P Global, 17 Haziran'da BAE'ye "AA" bağımsız kredi notu verirken görünümünü "durağan" olarak belirledi. Moody’s ise 2025 yılı yıllık incelemesinde notunu "Aa2" olarak teyit etti ve görünümü "durağan" bıraktı. Fitch de 24 Haziran'da BAE'nin notunu "AA-" olarak onaylayıp görünümünü "durağan" olarak açıkladı.

Şeyh Maktum, BAE'nin ekonomik çeşitlendirme, şeffaflık ve mali disipline odaklanan politikalarını sürdürme kararlılığını yineledi. Amacın petrol dışı gelirleri artırmak ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu vurgulayan El Maktum, bu durumun entegre hükümet performansını ve uzun vadeli stratejik planlamayı yansıttığını, BAE'nin esnek ve güvenilir bir küresel ekonomik merkez olarak konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

S&P'nin raporu, BAE'nin güçlü mali pozisyonunu ve hükümetin konsolide bağımsız varlıklarının gücünü özellikle vurguladı. Moody's ise petrol dışı gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve yabancı yatırımcılar için ülkenin cazibesini artırma çabalarına dikkat çekti. Fitch raporunda ise bölgesel jeopolitik risklere rağmen, BAE'nin güçlü mali ve dışsal tamponları sayesinde kısa vadeli aksaklıklara dayanma kabiliyetinin altı çizildi.