Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmaya çalışan kadın parasını hırsıza kaptırdı

40 yaşındaki Hülya Malçok, 7 Mayıs'ta kredi kartı borcunu ödemek için ilçe merkezindeki bir bankanın ATM'sine 8 bin 770 lira yatırdı. ATM'de sorun yaşaması üzerine banka görevlilerinden yardım almak için içeri giren Malçok, döndüğünde parasının çalındığını fark etti.

ATM'nin parayı geri verdiğini gören kimliği belirsiz bir kişi, 8 bin 770 lirayı alarak olay yerinden kaçtı. Malçok'un polise şikayette bulunması üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Bu Para Çocuklarımın Rızkı"

Olayla ilgili basına açıklama yapan Malçok, ATM'nin parayı içeri aldıktan sonra kartını geri vermediğini söyledi. "ATM'nin önünde parayı geri vermesini bekledim ama vermeyince içeri girip güvenlik görevlisine durumu anlattım. Güvenlik görevlisi kartımı iade etti ve paranın durumunu araştıracağını söyledi," dedi.

Ertesi gün bankadan geri dönüş aldığını belirten Malçok, "Bana ATM'de fazla para olmadığını ve parayı şapkalı bir kadının aldığını söylediler. Savcılığa başvurduk, ancak bir sonuç çıkmadı. Kamera görüntüleri net değilmiş. Gören, duyan, bilen varsa bana yardım etsin. Bu para çocuklarımın rızkı," diye konuştu.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şapkalı bir kadının ATM'nin geri verdiği paraları alarak uzaklaştığı görülüyor.