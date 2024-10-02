Kredi kartı faizlerinde flaş gelişme. Bankalar tek tek mesaj atmaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz günlerde bireysel kredi kartları ile ilgili adımlar atmıştı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde paylaşılmıştı.

Bu kapsamda bankalar hamlelerini gerçekleştirdi. Kredi kartı kullanıcısı vatandaşlara mesajlar gitmeye başladı. Gelen mesajda kredi kartı azamı faiz oranlarına ilişkin bilgilendirmeler ve tarih verildi.

Özel bir bankadan vatandaşa gelen mesajda, “Bilgilendirme amaçlıdır: 1 Kasım 2024 itibariyle akdi faiz oranı, TCMB'nin 24.10.2024'te açıklayacağı referans oranı üzerine dönem borcu 25.000 TL altında ise yüzde 0,39, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise yüzde 1,14, 150.000 TL üzerinde ise yüzde 1,64; gecikme faizi ise akdi faize yüzde 0,30 eklenerek uygulanacaktır. Güncel referans oran yüzde 3,11 olup değişmesi halinde yeni oran uygulanır. 02 Ekim 2024'ten itibaren asgari ödeme oranı, müşteri limiti 50.000 TL ve altı ise kredi kartı dönem borcunun yüzde 20'si, müşteri limiti 50.000 TL üzeri ise kredi kartı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTINA YAPILANDIRMA

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için 60 aya kadar yapılandırma imkânı sağlıyor. Bireysel kredi kartı borçları, asgari ödeme tutarına eklenen taksitlerle 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Borcun yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti yükseltilmeyecek. İhtiyaç kredileri ise 30 günden fazla gecikme durumunda ilave kredi olmaksızın 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

BDDK, kredi kartlarının asgari ödeme oranlarını da yükseltti. 50 bin TL altındaki kartlar için asgari ödeme yüzdesi 20, 50 bin TL üzerindekiler için yüzde 40 olacak.

TCMB ise bireysel kredi kartlarındaki azami akdi faiz oranlarını 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren dönem borçlarına göre farklılaştırarak yüzde 3,50 ile yüzde 4,75 arasında belirleyecek. Nakit çekim işlemlerinde ise azami akdi faiz oranı yüzde 5 seviyesinde sabit kalacak.