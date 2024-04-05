Kredi kartı harcamaları rekor kırdı

Kredi kartı harcamalarında seçim haftasında rekor seviye görüldü.

Merkez Bankası verilerine göre 29 Mart haftasında toplam kredi kartı harcamaları 278,5 milyar TL ile rekor tazeledi.

Kredi kartı harcamalarında en ağırlıklı bölüm internet harcamalarına görüldü.

Yayımlanan verilere göre internet harcamaları 29 Mart haftasında 95,8 milyar TL olarak hesaplandı.

Böylece internet harcamalarında da rekor seviye yaşanmış oldu.

İnternet harcamalarını 44,5 milyar TL ile alışveriş merkezleri ve marketler kategorisi izledi.