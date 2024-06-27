Kredi kartı harcamalarında yeni dönem. Bankalar duyurdu

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Kredi kartı harcamalarında yeni dönem. Bankalar duyurdu

Kredi ve banka kartlarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankalar tarih vererek duyurdu.

Kredi ve banka kartlarında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Enflasyonun artmasıyla birlikte ATM'lerde yeni bir dönem başladı. Özellikle son zamanlarda bankalar para yetiştiremeyince ATM'lerde banknot kalmama gibi durumlar ortaya çıkıyor.

Bu durum, alışverişte kağıt para kullanımının azalmasına ve vatandaşların kredi kartlarına yönelmesine neden oldu. Temassız işlem limiti de alışverişlerde yeterli gelmemeye başladı.

TEMASSIZ ALIŞVERİŞTE LİMİT ARTIYOR

Bankalar, kredi ve banka kartlarıyla yapılan şifresiz temassız işlemlerin limitinin 1 Temmuz 2024 itibarıyla 1.500 TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Bu güncelleme, temassız işlem limitinin 2 yıl sonra yeniden ayarlandığı anlamına geliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yazıyla, 1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye yükseltilen temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 2 yıl sonra 1.500 TL'ye çıkacağını bildirdi.

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