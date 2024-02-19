Kredi kartı ile yumurta dönemi. İşte Türkiye yüzyılı

Kaynak: Birgün
Kredi kartı ile yumurta dönemi. İşte Türkiye yüzyılı
2018 yılında tanesi 25 kuruşa satılan yumurta bugün pazarlarda tanesi 2 buçuk liraya satılıyor. Koli ile almak isteyen vatandaşlar ise 75 lira ödeyerek bir koli yumurtaya sahip olabiliyor. Pazarlarda artık yumurta kredi kartı ile satılmaya bile başlandı. Ortaya çıkan bu durum ‘İşte Türkiye Yüzyılı’ yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Son yıllarda ekonomi alanlarında atılan adımlarla Türk Lirasının değeri tarihin en düşük seviyelerini görürken halen rekor tazelemeye devam ediyor.

Güncel kurlarda ise bir dolar 30 lira 86 kuruş seviyelerine kadar dayandı. Temel gıda ürünlerine erişimde kredi kartı artık vazgeçilmez bir unsur olmakla beraber artık Pazar tezgâhlarında da kredi pos cihazları görülmeye başlandı.

Semt pazarlarında açık halde satılan yumurtaların üzerindeki fiyat etiketinin yanında artık ‘Kredi kartı geçerlidir’ yazıları yer almaya başladı.

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“VATANDAŞ YUMURTAYI BİLE BORÇLANARAK ALIYOR”

Bahse konu olan duruma ilişkin değerlendirme yapan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, nüfus yoğunluğuna göre en çok emeklinin yaşadığı Karabük’te emeklilerin yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek şu cümleleri kurdu:

“Emekli vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğuna göre en çok yaşadığı ikinci şehir olan seçim bölgem Karabük’te emeklilerimiz yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Geçim o kadar zorlaştı ki yumurtayı dahi nakit parayla alacak gücü kalmadı.

Bundan dolayı da vatandaşlarımız yumurtayı bile artık kredi kartına borçlanarak alıyor. Vatandaşlarımız iktidarın yanlış politikaları karşısında ezilirken her geçen gün daha da yoksul bir hale geliyor.

Satıcı ise aylık yüzde 4.5’den kredi kartı komisyonu ödemek zorunda kalıyor”

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