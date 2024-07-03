Kredi kartı kullananlar dikkat. Merkez Bankası ilk sinyali verdi

Merkez Bankası, yüksek kredi kartı limitlerine kısıtlamaya ilişkin ilk sinyali verdi. Gelirlerin üzerinde belirlenen yüksek kredi limitlerinin, fazla harcamalara yol açabileceği vurgulanarak, gelirle eşit orantıda limitlerin belirlenmesi çağrısı yapıldı.

Artan enflasyon, alım gücünün düşmesi ve tırmanan döviz kuru vatandaşların ay sonunu getirebilmek için kredi kartlarına yüklenmelerine neden oldu.

MB'nin Finansal İstikrar Raporu'na göre, hane halkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviyenin korunduğu ancak bireysel kredi kartı borcunun payının ise arttığı tespit edildi. Kredi kartlarının enflasyonist dönemde taksit seçenekleriyle kolay ulaşılabilir bir finansman sağladığının altı çizildi.

KREDİ KARTINA YÖNELİM ARTTI

Hane halkının finansal yükümlülüklerindeki artışta kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu vurgulanan raporda, "Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak banka kartlarının yaygınlaşması, bankaların gelirli orantısız şekilde limit artırımları, kredi kartı taksit sayılarının artırılması gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

AKTİF KULLANICI SAYISI 28 MİLYONA DAYANDI

Aktif kredi kartı kullanıcı sayısının 28 milyona yaklaştığına ve kişilerin kredi kartı bakiye ve limitlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

BAKAN ŞİMŞEK BANKALARI ELEŞTİRMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bankaların kredi kartı limitleri politikalarını eleştiriler gelmişti. Şimşek her bankanın kendi kafasına göre bir limit belirlememesi gerektiğini söyleyerek "Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları üzerinde çalışacağız" diye konuşmuştu.