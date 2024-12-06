Kredi Kartı kullananlar dikkat: O parayı sakın ödemeyin! 200 bin TL cezası var

Kredi kartıyla gerçekleştirilen alışverişlerde işletmelerin müşterilerden komisyon talep etmesi, tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Özellikle sigara gibi ürünlerde bu durum daha sık yaşanıyor. Fakat, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereği, işletmelerin müşterilerden kart kullanımı karşılığında ek ücret talep etmesi yasal olarak yasak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, tüketicileri dikkat etmeleri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

EK KOMİSYON ALINMASI YASAK

Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Birçok işletme, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde müşterilerden komisyon alıyor. Bu durum, tüketicileri kredi kartı kullanmaktan vazgeçirmeye başladı. Özellikle sigara satışlarında bu durum daha belirgin. Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihmal edildiği açıkça ortadadır" ifadelerini kullandı.

İŞLETMELERE 200 BİN TL CEZASI VAR

Tüketicilerin haklarını bilmesi gerektiğini vurgulayan Tekışık, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamada bulunmuş ve pos cihazı bulundurmayan, kredi kartına komisyon veya fark alan işletmelere 200 bin ceza kesileceğini ve bu durumdaki işletmelerin tespit edilmesi durumunda vatandaşlar tarafından şikayette bulunulması gerektiğini dile getirmiştir.

Bu durumla karşılaşan tüketiciler, kredi kartı ile sigara satışında komisyon alınması durumunda, Tüketici Hakem Heyetine veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalıdır" açıklamasında bulundu.