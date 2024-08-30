Kredi kartı kullananlara kara haber

Geçim derdi insanları çeşitli arayışlara yöneltiyor. Özellikle emekli ve asgari ücretliler aldıkları 3 kuruş parayla ayın ortasını bile getiremeyince son çare olarak kredi kartlarıyla ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Kimseden para isteyemediklerini belirten asgari ücretle çalışanlar ile emekliler "Kime yanaşsak 'biz de de para yok' yanıtını alıyoruz. Bu cevabı duymaktan sinirlerimiz bozuluyor. Biz sadaka değil borç istemiştik ama tüm kapılar her zaman ki gibi suratımıza kapanıyor" dediler.

Parası olanların da birikimlerini altın, döviz gibi yatırım araçlarında değerlendirdiğini belirten dar gelirliler "Tok açın halinden anlamıyor. En büyük isyanımız hükümete. Bizi bir dilim ekmeğe muhtaç ettiler. İstedikleri oyu verdik ama şu an yarı aç yarı tok yaşıyoruz" diye konuştular.

Çaresiz kalan emekli ve asgari ücretle geçim savaşı veren dar gelirliler, zorunlu olarak kredi kartlarıyla harcama yapmaya başladı. Ancak enflasyonun artması ve faiz oranlarının yükselmesi kredi kartı nakit avans faizlerini 2 katına çıkardı.

Faiz oranlarının iki katına çıkması, birçok bireyin mali dengesini bozarak iflas riskini yükseltebilir. 2024 yılının ilk sekiz ayında, takipteki alacaklardaki büyüme, geçen yılın toplamına neredeyse iki katı buldu. Bu artışın daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

2023 yılının Ocak ayında 160 milyar 271 milyon TL seviyesinde olan bu alacaklar, 2024 yılına kadar yüzde 19,78 oranında bir artış kaydetti. Ancak yeni yıl ile birlikte bu artış hız kazandı ve 2024’ün ilk sekiz ayında tahsili gecikmiş alacaklardaki büyüme, geçen yılın toplamının neredeyse iki katına çıktı.

Nisan ayından itibaren takipteki alacaklar, hızlı bir artış trendine girdi. Mart ayının sonunda 197,5 milyar TL seviyesinde bulunan bu alacaklar, geçen hafta itibarıyla 249 milyar 308 milyon TL’ye ulaştı. Son 1,5 yıl içinde 37 milyar TL artış gösteren takipteki alacakların, son dört ayda ise 50 milyar TL’ye yakın bir artış yaşadığı gözlemlendi.