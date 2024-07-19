Kredi kartı kullananlara kötü haber. Asgari tutar artık pek de asgari olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartlarıyla ilgili yaptığı yüksek limit ve kredi kartı taksit sayısı açıklamaların sonrasında bankaların kredi kartı sahiplerine yönelik uygulayacağı yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Pandemi çok sayıda dükkanın kapanması, birçok kişinin kısa süreli çalışma ödeneği almaya başlaması ile birlikte zorlaşan ekonomik şartlar gereği kredi kardı asgari ödeme oranı düşürülmüş, birçok banka da taksit sayısını artırmıştı. Ancak şu an uygulanan ekonomideki parasal sıkılaşma önlemleri kapsamında kart ödemelerinde asgari tutar yeniden yukarı çekilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önceki açıklamalarında birçok ülkede kredi kartına taksit uygulamasının olmadığını, bankaların ise kişilere gelirlerinin çok üzerinde kredi kartı limiti verdiğini söylemişti. Şimşek böylece kredi kartlarında yeni düzenlemeler olacağının da ilk ışığını vermişti.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nun (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme oranlarını aşamalı olarak artıracağı belirtiliyor.

ASGARİ ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLECEK

Pandemi süreci ile birlikte 2020 yılından bu yana BDDK, kredi kartı limitlerini 25 bin liranın altındaki kartlar için toplam borcun yüzde 20'i olarak 25 bin lira üzerindeki limitlerdeki kartlar için ise toplam borcun yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak belirlemişti.

Ancak sıkılaşma önlemleri kapsamında asgari ödeme tutarlarının yukarı çekilmesi planlanıyor. Asgari ödeme tutarının düşük limitle kartlar için toplam borcun yüzde 30'una, yüksek limitli kartlar için ise toplam borcun yüzde 60'ına çıkarılması bekleniyor.