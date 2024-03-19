Kredi kartı kullananların gözü bu tarihe çevrildi

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı kullananların gözü bu tarihe çevrildi
Piyasadaki tedirginlikler arttıkça Merkez Bankası da kritik kararlardan birini almaya hazırlanıyor. Bu karar kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor. O toplantının adı Para Politikası Kurulu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü en kritik kararlarındana birini alacak. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak oldukça aktif bir dönem geçiriyor...Şimşek bir yandan bazı vergilerin adını söylemese de artış olmayacağını belirtirken, PPK'nin bu hafta alacağı karar kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Kartla nakit para çekimlerinde faiz artırılırken, sıkılaşma politikalarının istenilen sonucu verip vermediği tartışılıyor.

Piyasaların odağında merkez bankaları var; küresel enflasyonun kontrol altına alınıp alınmadığı konusu belirsizliğini koruyor. Piyasalarda tedirginlik ise perşembe günü yaklaştıkça artıyor. TCMB en kritik kararlarından birini verecek.

TCMB'nin kararı ise özellikle kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kredi kartı harcamalarındaki hızlı artışın önüne geçmeye çalışıyor.

Nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranları değişirken, TCMB'nin politika faizini sabit tutma eğilimi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Çünkü politika faizi ile enflasyon uyumlu bir seviyede olmadığı iddiasıyla eleştiriliyor.

TCMB yeni zorunlu karşılık adımlarıyla likiditeyi sıkılaştırmaya çalışıyor. Ancak, bu adımların kredi faizlerini yükseltmede ne kadar etkili olacağı belirsizliğini koruyor.

Türkiye genelindeki ekonomik koşullar ve piyasalardaki belirsizlikler, kredi kartı kullanıcılarını zorlu kararlarla baş başa bırakıyor. Hem TCMB'nin politika faizi kararı hem de diğer ekonomik göstergeler, kredi kartı kullanıcılarının harcama alışkanlıklarını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

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