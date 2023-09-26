Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber: Faiz oranları yükseltildi

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında kredi kartlarında gecikme faizleri yükseldi.

Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber: Faiz oranları yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı.

Bloomberg HT’nin haberine göre; kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.

Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi.

TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.

İlgili Haberler
Merkez Bankası faiz oranlarını açıklamıştı. Kredi kartı ve nakit çekim faiz oranları belli oldu
Cebinde nakit yokken kredi kartına güvenen vatandaşa acı haber
Kredi kartı kullananlar duymadım demeyin! 2 gün sonra her şey değişiyor aman dikkat
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Değişeceği tarih belli oldu.
Kredi kartı borçları sigortalanabilir mi? Milyonların merak ettiği soru cevap buldu
Kredi kartı kullananları şok edecek karar. 4 sınırlama birden geliyor. Sinyalini bakan vermişti
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler