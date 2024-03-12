Kredi kartına taksit ayarı. Şenol Babuşcu açıkladı

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle 70’den 70’e her şeye zam geldi. Vatandaşın maaşları ise yükselen fiyatlar karşısında mum gibi eridi.

İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaş elinde maaş kalayınca kredi kartına sarıldı. Kredi kartları son dönemlerde ödeme aracından çıkıp borçlanma aracına dönüştü.

Yükselen faiz oranları ve ekonomik krizin etkisiyle kredi kartlarına yönelik gelebilecek düzenlemeler piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Ünlü ekonomist Şenol Babuşçu bu konuya ilişkin dikkat çeken bir gelişme duyurdu.

Ekonomsit Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor.

Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin % 25’i ile sınırlandırılıyor.. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor.

Şenol Babuşçu’nun paylaşımının altına takipçilerinden düzenlemeye ilişkin yorumlarda geldi.