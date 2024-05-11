Kredi kartında taksi soygunu! Ücret öderken bu detaya dikkat edin

İstanbul'da bir vatandaş, Başakşehir’den Üsküdar’a gitmek için taksiye bindi. Yolcu, varış noktasına geldiğinde yolculuk ücretinin 1326 TL olduğunu gördü.

Vatandaş, taksi ücretini ödemek isterken kredi kartına komisyon şoku yaşadı. Kredi kartının geçtiği takside, 300 TL üzeri yolculuklarda yüzde 7 komisyon alındığı, koltukların arkasına asılan tabelada ifade edildi.

KOMİSYON VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ SONRAIS 1698 TL'YE YÜKSELDİ

Yüzde 7 komisyon ve köprü ücretleri sonrası yolculuk ücreti 1688 TL'ye yükselirken, vatandaş duruma büyük tepki gösterdi.

DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Taksi içerisinde yaşanan o anlar, yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.